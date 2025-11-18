российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 ноября 2025, 20:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Запутались в трех соснах…» Кремль ответил на обвинения в подрыве железной дороги в Польше

Варшава запуталась в «трех соснах», поддерживая антироссийскую риторику и не обращая на объективные данные об участии в диверсиях украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песоков, комментируя обвинения Варшавы в адрес Москвы в участии в инциденте с подрывом железнодорожных путей в Польше.

Представитель Кремля отметил, что было бы странно, если бы таких обвинений не последовало, поскольку Варшава поддерживает тезис о причастности России к такой гибридной войне.

Песков привел в пример диверсию с подрывом газопроводов «Северный поток» и отказом Польши выдать подозреваемых в этой атаке.

«Давайте вспомним «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах», – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей на ветке Варшава – Люблин, по которой осуществляются поставки военных грузов на Украину. Инциденты произошли в минувшее воскресенье.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика / Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ / ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы / Политолог Караганов: «Если разразится большая война, Европа просто перестанет существовать» / Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз / В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов / ЕС не в состоянии выделять Киеву регулярные кредиты: Европа обеспокоилась устойчивостью украинского долга / Европа готовится к войне с Россией: Кремль согласен с оценкой президента Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,