«Запутались в трех соснах…» Кремль ответил на обвинения в подрыве железной дороги в Польше

Варшава запуталась в «трех соснах», поддерживая антироссийскую риторику и не обращая на объективные данные об участии в диверсиях украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песоков, комментируя обвинения Варшавы в адрес Москвы в участии в инциденте с подрывом железнодорожных путей в Польше.

Представитель Кремля отметил, что было бы странно, если бы таких обвинений не последовало, поскольку Варшава поддерживает тезис о причастности России к такой гибридной войне.

Песков привел в пример диверсию с подрывом газопроводов «Северный поток» и отказом Польши выдать подозреваемых в этой атаке.

«Давайте вспомним «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах», – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей на ветке Варшава – Люблин, по которой осуществляются поставки военных грузов на Украину. Инциденты произошли в минувшее воскресенье.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube