В МИД РФ назвали виртуальной аферой договоренности Зеленского и Макрона

Договоренности главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона о военных поставках для вооруженных формирований Украины являются крупнейшей аферой в современной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав…Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что у Киева нет средств на такую крупную покупку, сумма которой оценивается примерно в 20 млрд евро. При этом Захарова предположила, что «и в Париже нет заявленных объемов техники».

«Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара, но они о чем-то договорились на будущее», – констатировала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщалось ранее, 17 ноября Макрон и Зеленский заключили соглашение о военной помощи Киеву, включая поставку 100 французских истребителей Rafale.

Москва, Анастасия Смирнова

