российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 ноября 2025, 20:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В МИД РФ назвали виртуальной аферой договоренности Зеленского и Макрона

Фото: газета «Фигаро»

Договоренности главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона о военных поставках для вооруженных формирований Украины являются крупнейшей аферой в современной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав…Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что у Киева нет средств на такую крупную покупку, сумма которой оценивается примерно в 20 млрд евро. При этом Захарова предположила, что «и в Париже нет заявленных объемов техники».

«Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара, но они о чем-то договорились на будущее», – констатировала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщалось ранее, 17 ноября Макрон и Зеленский заключили соглашение о военной помощи Киеву, включая поставку 100 французских истребителей Rafale.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

ЕС обсуждает скорый запрет на поставки нефти из России / «Запутались в трех соснах…» Кремль ответил на обвинения в подрыве железной дороги в Польше / Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика / Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ / ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы / Политолог Караганов: «Если разразится большая война, Европа просто перестанет существовать» / Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз / В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,