Вторжение США в Венесуэлу: что это значит для клуба великих держав

Вторжение США в Венесуэлу можно воспринимать, как согласие на превращение мира в совокупность великих держав с их сферами влияния, где величие определяется военной силой и самодостаточностью экономики. Такое мнение высказал политолог Андрей Перла. По его оценке, такая расстановка сил может оказаться всерьез и надолго, причем с «ядерными перспективами».

«Разумеется, на этапе определения границ сфер влияния каждый должен забрать как можно больше – потому что передел в дальнейшем будет сложнее. Разумеется, после того, как сферы влияния конституируются, на их границах снова и снова будут возникать конфликты, кто-то находит, кто-то теряет... Но клуб великих держав, он же «многополярность» – это теперь всерьез и надолго», – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Перла обратил внимание, что теперь возникает новая ситуация для международного сообщества. «Чтобы не быть частью чужой сферы влияния, нужно быть очень сильным и опасным. Причем не только для одной из великих держав, но хотя бы для нескольких. А это означает ядерный статус. Для Бразилии, Турции, Ирана... Для Южной Африки. Для саудитов. Это как минимум», – пояснил политолог.

Как сообщалось ранее, ночью 3 декабря США нанесли авиаудары по столице Венесуэлы Каракасу, глава государства Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. МИД России осудил военную агрессию США против Венесуэлы и призвал американские власти освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу.

Захват Мадуро также осудили Китай, Бразилия и Франция. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с резкой эскалацией ситуации в Венесуэле. По его словам, произошедшие события создают опасный прецедент. Гутерриш подчеркнул важность соблюдения международного права и Устава ООН.

Москва, Анастасия Смирнова

