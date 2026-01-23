В Кремле не подтвердили неофициальные переговоры по Украине в Абу-Даби

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ, в которой сообщалось, что в Абу-Даби проходят неофициальные встречи между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

«Нет, я не располагаю [такой] информацией, я не знаю», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на Киев сообщил, что делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби проводят неформальные встречи.

Песков сегодня заявлял, что ВСУ должны покинуть Донбасс для урегулирования украинского конфликта.

