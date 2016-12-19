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Публикации за 19.12.16

Ювелиры «Яшмы» попались на уклонении от налогов на 7 млрд рублей

Ювелиры «Яшмы» попались на уклонении от налогов на 7 млрд рублей

Руководство известной ювелирной компании «Яшма» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО «ТПК Яшма» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. «Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 млрд рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках уголовного дела проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование. Также проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

Кроме того, как добавили в СКР, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Москва, Светлана Антонова

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