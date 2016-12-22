«Ювелирная зачистка»: «Адамас» уличен в неуплате 5 млрд рублей налогов

Публикации за 22.12.16

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, речь идет о неуплате в бюджет 5 млрд рублей.

По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему.

СКР утверждает, что с помощью фиктивного документооборота с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате в бюджетную систему РФ не поступило более 5 млрд рублей.

Сегодня в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства ее руководителей и сотрудников, в ходе которых были изъяты документы и техническое оборудование.

Стоит отметить, что это второе дело против ювелиров на последние дни. Как сообщал «Новый День», в понедельник, 19 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела против руководства другой известной ювелирной компании – «Яшма», которое подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млрд рублей. Судя по данным СКР, «Яшма» действовала по той же схеме, что и «Адамас».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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