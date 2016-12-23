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Москва

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Публикации за 23.12.16

В торговом центре «Москва» неизвестные до смерти избили китайца

В торговом центре «Москва» неизвестные до смерти избили китайца

В торговом центре «Москва» в районе Люблино обнаружено тело гражданина Китая, который был до смерти избит. По данным источников правоохранительных органах, к преступлению могут быть причастны трое неизвестных.

Подозреваемые были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы, передает РИА «Новости». Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

Посольство КНР оповестило родных погибшего и организуют отправку тела на родину.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.16

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