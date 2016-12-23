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Публикации за 23.12.16

СКР: На теле погибшего в ТЦ «Москва» нет следов насильственной смерти

СКР: На теле погибшего в ТЦ «Москва» нет следов насильственной смерти

Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины в торговом центре «Москва». Как сообщили в ведомстве, при визуальном осмотре на его теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данным СКР, потерпевший арендовал помещение в ТЦ на Тихорецком бульваре.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Москва» неизвестные в черных куртках и берцах до смерти избили гражданина Китая.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.16

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