NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.01.17

«Честные выборы»: глава избиркома подмосковных Мытищ ушел в отставку после скандала с подтасовкой итогов голосования

«Честные выборы»: глава избиркома подмосковных Мытищ ушел в отставку после скандала с подтасовкой итогов голосования

Председатель избирательной комиссии подмосковных Мытищ Валерий Конягин покинул свой пост после скандала, связанного с подведением итогов голосования на сентябрьских выборах прошлого года. Как сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, областная комиссия поддержала это его решение, несмотря на отсутствие окончательных результатов проверки.

Напомним, скандал разгорелся в начале декабря после публикации «Новой газеты», в которой сообщалось о нарушениях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах. Издание заявило о расхождении между результатами протоколов с участков и данными, введенными в ГАС «Выборы», в результате чего «Единая Россия» дополнительно получила почти 2000 голосов. Такие нарушения были обнаружены на 68 участках из 96.

Как сообщал «Новый День», Центральная избирательная комиссия тогда обратилась в Генпрокуратуру, МВД и СКР, чтобы проверить сообщения о нарушениях. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в случае подтверждения информации о нарушениях результаты выборов в городе могут быть отменены.

Как уточнила сегодня Коновалова, Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом, привела к тому, что облизбирком поддержал решение Конягина уйти в отставку, передает «Интерфакс».

При этом глава Мособлизбиркома подчеркнула, что комиссия не подтверждает законность или незаконность действий участников избирательного процесса, так как это находится не в ее компетенции. «Мы ждем решения правоохранительных органов», – сказала Коновалова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.01.17

Банк России заверил, что не намерен отказываться от «плавающего» рубля. Доллар и евро снова подешевели. / Минкомсвязи уговорило силовиков смягчить «закон Яровой». Объем хранимой информации сократят в 10 раз. / Задержанного в Испании россиянина заподозрили в финансовых махинациях.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter