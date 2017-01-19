«Честные выборы»: глава избиркома подмосковных Мытищ ушел в отставку после скандала с подтасовкой итогов голосования

Публикации за 19.01.17

Председатель избирательной комиссии подмосковных Мытищ Валерий Конягин покинул свой пост после скандала, связанного с подведением итогов голосования на сентябрьских выборах прошлого года. Как сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, областная комиссия поддержала это его решение, несмотря на отсутствие окончательных результатов проверки.

Напомним, скандал разгорелся в начале декабря после публикации «Новой газеты», в которой сообщалось о нарушениях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах. Издание заявило о расхождении между результатами протоколов с участков и данными, введенными в ГАС «Выборы», в результате чего «Единая Россия» дополнительно получила почти 2000 голосов. Такие нарушения были обнаружены на 68 участках из 96.

Как сообщал «Новый День», Центральная избирательная комиссия тогда обратилась в Генпрокуратуру, МВД и СКР, чтобы проверить сообщения о нарушениях. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в случае подтверждения информации о нарушениях результаты выборов в городе могут быть отменены.

Как уточнила сегодня Коновалова, Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом, привела к тому, что облизбирком поддержал решение Конягина уйти в отставку, передает «Интерфакс».

При этом глава Мособлизбиркома подчеркнула, что комиссия не подтверждает законность или незаконность действий участников избирательного процесса, так как это находится не в ее компетенции. «Мы ждем решения правоохранительных органов», – сказала Коновалова.

Москва, Мария Вяткина

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