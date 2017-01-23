В Подмосковье задержаны члены этнической ОПГ за похищение жителя Балашихи и вымогательство 6 млн рублей

Публикации за 23.01.17

В Подмосковье задержаны участники этнической организованной преступной группы, которые похитили молодого человека и вымогали у него 6 млн рублей в обмен на свободу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным полиции, в октябре 2015 года преступники насильно удерживали в Балашиха 23-летнего местного жителя и требовали у него 6 млн рублей, которые он якобы был должен. Молодому человеку удалось сбежать от похитителей и обратиться за помощью в полицию.

В ходе оперативно розыскных мероприятий, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых на территории Щелковского района. Ими оказались трое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 26 до 29 лет.

«В ходе обысков по местам проживания правонарушителей обнаружено и изъято 3 травматических пистолета и 4 охотничьих ножа. Изъятое оружие направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящий момент подозреваемые заключены под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности членов ОПГ.

Москва, Мария Вяткина

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