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Публикации за 23.01.17

Участники похищения жителя Балашихи арестованы

Участники похищения жителя Балашихи арестованы

Следствие предъявило обвинение трем жителям Щелковского района Московской области в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

По уточненным данным следствия, похищение было совершено 12 октября 2015 года около железнодорожной станции «Балашиха». Обвиняемые насильно посадили в салон автомобиля 26-летнего местного жителя, после чего отвезли в неустановленное следствием место, где незаконно удерживали до 16 октября 2015 года включительно.

По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на получение дополнительных доказательств вины обвиняемых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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