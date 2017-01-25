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Публикации за 25.01.17

Центризбирком выявила 570 эпизодов нарушений на выборах-2016 / Возбуждено 21 уголовное дело

Центризбирком выявила 570 эпизодов нарушений на выборах-2016 Возбуждено 21 уголовное дело

Центральная избирательная комиссия до сих пор разбирается с последствиями избирательной кампании прошлого года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, всего в правоохранительные органы была направлена информация о 570 эпизодах нарушений, из которых 260 находятся в стадии проверки.

«В общей сложности по итогам выборной кампании 2016 года Центральной избирательной комиссией и нижестоящими комиссиями были определены как серьёзные нарушения, требующие вмешательства правоохранительных органов, 570 эпизодов. Большая часть из них рассмотрена правоохранительными органами, но ещё 260 находятся в стадии проверки», – сообщила Панфилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, ЦИК в настоящий момент разбирает ещё несколько эпизодов возможных нарушений и решение по ним будет принято, когда Центризбирком «доведет их до ума».

Прим это Памфилова отметила, что нарушения были выявлены далеко не во всех субъектах РФ, однако были и явно «неблагополучные» регионы.

«К 62 регионам практически не было серьёзных замечаний, какие-то недоработки были, но серьёзных замечаний не было. В 23 регионах с разной степенью были нарушения, где-то очень серьёзные, неблагополучные регионы мы выделяли и выделяем», – пояснила глава ЦИК.

Памфилова также добавила, по нарушениям в ходе прошедшей в России в 2016 году избирательной кампании возбуждено 21 уголовное дело, по одному из них есть судебное решение, еще несколько находятся на рассмотрении суда.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.01.17

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