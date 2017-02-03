Главными «героями» России признаны Медведев, Собянин и Шувалов / По итогам опроса читателей сайта РИА «Новый День»

Публикации за 03.02.17

Главными «героями» России 2016 года признаны глава российского правительства Дмитрий Медведев, его первый заместитель Игорь Шувалов и мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День», именно эти политики в большей степени отличились со знаком минус.

В прошлом году Медведев запомнился своей фразой про «денег нет, но вы держитесь», которая была обращена к недовольным маленьким размером пенсии пожилым людям, и затем превратилась в широко цитируемый мем. Читатели РИА «Новый День» посчитали, что премьер и лидер правящей партии «Единая Россия» наглядно показал свое отношение к согражданам и заслужил первое место в антирейтинге. За его кандидатуру проголосовали 13,82% участников опроса.

Второе место занял столичный градоначальник Сергей Собянин, который в начале прошлого года открыл для всей страны новый способ изъятия и уничтожения чужой собственности, которую, как оказалось, достаточно без суда признать «самостроем». А летом «порадовал» москвичей и гостей столицы реконструкцией города, когда центр Москвы превратился в большую стройку, где без мата невозможно было передвигаться, особенно после проливных дождей, приводивших к настоящему потопу из-за засоров в ливневках после реконструкции. По итогам голосования Собянину отдали предпочтение 13,29% участников опроса.

На «почетном» третьем месте оказался первый заместитель Медведева Игорь Шувалов, который удивил фразой о «смешных» малогабаритных квартирах, в которых живут люди. В продолжение этой темы блогеры обратили внимание первого вице-премьера, что «смешное» население, как это ни удивительно, работает за «смешные» зарплаты, получает «смешные» пенсии и ездит на «смешных» отечественных автомобилях. За Шуувалова проголосовали 12,99% респондентов.

Четвертого места удостоен главный «борец с допингом» Григорий Родченков (9,3%), благодаря которому многие российские спортсмены лишились возможности принять участие в летней Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях. Замыкает топ-5 миллиардер Алишер Усманов (8,52%), который «патриотично» наряду с другими бизнесменами отказался от налогового резидентства в России.

Оскандалившийся бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который обвиняется в получении «смешной» взятки в $2 млн, оказался на шестом месте в антирейтинге с результатом 8,46% голосов.

На седьмом – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7,8%), превратившийся в прошлом году из «пособника террористов» в «друга» России.

Восьмая строчка антирейтига «героев» России досталась новому президенту США Дональду Трампу (7,59%), имя которого в российском информационном пространстве упоминается в последние несколько месяцев едва ли не чаще, чем главы российского государства Владимира Путина.

На девятом месте «офшорная музыка» друга российского президента и виолончелиста Сергея Ролдугина (6,13%). Провал КПРФ на выборах в Госдуму позволил главной «партии слова» занять десятую строчку с результатом 6,07% голосов.

Замыкают нынешний антирейтинг футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев (6,02%), которые шумно и скандально отпраздновали провал российской сборной на европейском чемпионате.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 03.02.17

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