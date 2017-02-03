ЦИК намерен перепроверить соответствие должности главы королёвкого избиркома

Публикации за 03.02.17

Центризбирком планирует сформировать специальную рабочую группу для проведения дополнительной проверки в отношении председателя территориального избиркома подмосковного Королёва Жанны Прокофьевой, на отставке которой ранее настаивала глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Как мы знаем, рабочая группа Мособлизбиркома провела проверку и пришла к выводу, что особых нарушений нет. Центральная избирательная комиссия не совсем согласна с такой оценкой. И у нас есть и возможность, и право провести дополнительную проверку, если мы посчитаем необходимым», – пояснил он, передает РИА «Новости».

Булаев отметил, что могут быть разные точки зрения в оценке событий, происходивших во время осенней избирательной кампании, а также жалоб и заявлений, поступавших в ЦИК и Мособлизбирком. Он также уточнил, что точка зрения ЦИК была изложена в тех рекомендациях, которые были даны в адрес избиркома Московской области.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов 18 сентября 2016 года из подмосковного Королёва было более 10 жалоб на удаление с разных избирательных участков наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

В конце января председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала работу королёвского избиркома и предложила уволить его председателя. Она подчеркнула, что по ситуации в Королёве «очень большие вопросы», которые стали хроническими. «Это было в предыдущие годы, это есть сейчас. Вопиющие нарушения», – подчеркнула Памфилова.

Она напомнила, что в 2016 году во время выборов депутатов Госдумы с участков Королёва были незаконно удалены наблюдатели. А суд, вместо того, чтобы дать оценку действиям правоохранительных органов, еще и осудил наблюдателей.

После этого ЦИК поручил Мособлизбиркому провести комплексную проверку ТИК Королёва и рассмотреть кадровый вопрос в отношении главы этого избиркома Жанны Прокофьевой. Областной избирком признал удовлетворительной работу ТИК, а дальнейшее пребывание председателя комиссии на этом посту – целесообразным

Москва, Анастасия Смирнова

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