Прокурор просит для Навального 5 лет условного наказания и штраф

Публикации за 03.02.17

Сегодня в Ленинском суде Кирова, где идут слушания о пересмотру приговора по делу «Кировлеса», прокурор потребовал для Алексея Навального наказание в виде пяти лет условного лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Для второго фигуранта Петра Офицерова гособвинение запросило четыре года условно и такой же штраф.

Прокурор подчеркнул, что Навальный действовал умышленно и в корыстных целях, и для этого вступил в преступный сговор, в результате чего госпредприятие лишилось 16 млн рублей, передает РИА «Новости».

Прокуратура считает, что показания свидетелей и материалы дела подтверждают виновность подсудимых. Утверждения же Навального и второго фигуранта дела Офицерова о непричастности к хищениям гособвинение просило расценить как попытку уйти от ответственности.

В ходе первого процесса по «делу «Кировлеса» Навальный первоначально получил 5 лет колонии, но Кировский областной суд изменил ему наказание на условное. Впоследствии Верховный суд РФ, на основании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. ЕСПЧ счел, что подсудимые были проговорены к наказанию за действия, которые не отличаются от обычной коммерции.

На повторном процессе ни обвинение, ни защита не стали просить о вызове в суд экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который теперь сам является обвиняемым по делу о взятке. В ходе первого процесса бывший чиновник давал показания.

При этом защите не удалось допросить ни одного своего свидетеля в рамках процесса, так как суд отказался по ее просьбе вызывать на слушания 13 человек. Судья Алексей Втюрин счел, что они не смогут сказать ничего нового.

Навальный в разговоре с РБК отметил, что исход суда его не интересует. «Мы практически уверены, что приговор будет обвинительным. Скорость процесса указывает на то, что будет сделано все, чтобы запретить мне баллотироваться (на пост президента РФ)», – подчеркнул он.

Киров, Анастасия Смирнова

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