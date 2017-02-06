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Публикации за 06.02.17

На МКАД иномарка врезалась в броневик
Место ДТП. Фото из группы «Выхино мое родное» в соцсети «ВКонтакте»

На МКАД иномарка врезалась в броневик

На МКАД иномарка врезалась в броневик

Москва, Февраль 06 (Новый День, Светлана Антонова) – Сегодня утром на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием броневика из колонны военной техники. Как сообщили в социальной сети «Вконтакте», в БТР врезалась иномарка.

ДТП произошло на внешней стороне кольцевой дороги после пересечения с Новоегорьевским шоссе, уточняет радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако движение в районе аварии затруднено.

Москва. Другие новости 06.02.17

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