ГИБДД: Аварии с броневиком МКАД не было

Публикации за 06.02.17

Столичная автоинспекция опровергла появившуюся в СМИ информацию о дорожно-транспортном происшествии иномарки с броневиком на Московской кольцевой автодороге. По данным ГИБДД, БТР остановились для ремонта.

«Столичной госавтоинспекцией не зафиксированы ДТП на МКАД с участием бронетранспортёров», – сообщил РИА «Новости» представитель ГИБДД.

Сообщается, что бронемашины остановились в результате технической неисправности, после чего продолжили движение. Ремонт занял около получаса.

Москва, Светлана Антонова

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