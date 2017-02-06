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Публикации за 06.02.17

ГИБДД: Аварии с броневиком МКАД не было

ГИБДД: Аварии с броневиком МКАД не было

Столичная автоинспекция опровергла появившуюся в СМИ информацию о на Московской кольцевой автодороге. По данным ГИБДД, БТР остановились для ремонта.

«Столичной госавтоинспекцией не зафиксированы ДТП на МКАД с участием бронетранспортёров», – сообщил РИА «Новости» представитель ГИБДД.

Сообщается, что бронемашины остановились в результате технической неисправности, после чего продолжили движение. Ремонт занял около получаса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.02.17

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