Ещё одно ЧП в Сергиевом Посаде: в роддоме во время кесарева скончалась роженица

Публикации за 21.02.17

В первом роддоме при районной больнице Сергиева Посада во время кесарева сечения скончалась 35-летняя роженица. Эта страшная трагедия, как передает телеканал РЕН-ТВ, стала уже вторым за последнее время происшествием в родильных домах Подмосковья. В первом случае, напомним, 16-летняя роженица потеряла ребенка после инъекции.

Как рассказал супруг погибшей 35-летней Ангелины Ч., всего за несколько дней до этого происшествия она планово легла в больницу. Но в ночь на 10 феврале ее состояние резко ухудшилось, и медики решили перевести ее в реанимационное отделение. Вечером того же дня ей решили провести операцию. На утро следующего дня, 11 февраля, роженица скончалась.

Тело погибшей, как утверждает ее супруг, без ведома родни было отправлено в морг. Позднее экспертиза показала, что причиной гибели женщины стала острая потеря крови с обширной забрюшинной гематомой, срочным кесаревым сечением и другим кровотечением, возникшим в ранний послеродовой период.

Ангелину похоронили в селе Богородском, а ее супруг недавно обратился в следственные органы с просьбой провести проверку на предмет правильности действий медиков. Единственным утешением может служить то обстоятельство, что обе дочери родились здоровыми.

Москва, Алексей Васильев

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