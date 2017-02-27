СКР возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Сергиевом Посаде

Публикации за 27.02.17

Следователи открыли уголовное производство по факту смерти роженицы во время проведения кесарева сечения в районной больнице подмосковного Сергиева Посада. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Напомним, ранее появилась информация о том, что следователи в Подмосковье организовали проверку по поводу гибели роженицы во время проведения кесарева сечения в одной из районных больниц. По информации источника, 35-летняя жительница Сергиева Посада погибла 11 февраля.

«Поэтому факту следственный отдел по Сергиеву Посаду Главного следственного управления СК РФ по Московской области возбудил уголовное производство по признакам причинения смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей», – отмечается в сообщении следственного ведомства.

На данный момент столичные следователи проводят проверку того, насколько своевременно и правильно погибшей оказывали медицинскую помощь, проводятся допросы, изымаются соответствующие документы, которые будут использованы в судебных экспертизах.

Москва, Алексей Васильев

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