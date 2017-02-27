Глава ЦИК РФ поддержала идею перенести единый день голосования на октябрь

Публикации за 27.02.17

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поддержала идею переноса единого дня голосования на октябрь. Это стало известно после ее встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

В ходе встречи Миронов сообщил Памфиловой о предложениях «эсеров», касающихся изменения действующего выборного законодательства, ключевыми из которых являются отмена досрочного голосования и перенос единого дня голосования на третье воскресенье октября.

«Встреча прошла очень продуктивно. Оказалось, что у нас по возможным изменениям выборного законодательства очень много совпадений, – прокомментировал Миронов итоги встречи с Памфиловой. – Конечно, все сразу не сделать и мы это понимаем, но мы готовы вместе работать, в том числе готовить и вносить соответствующие изменения после того, как они пройдут апробацию в экспертном сообществе и полное согласование с Центральной избирательной комиссией».

По словам Миронова, которого цитирует пресс-служба партии, речь идет, в частности, о переносе даты единого дня голосования. «Было очень приятно услышать, что Элла Памфилова тоже считает, что второе-третье воскресенье сентября – это рановато и нужно перенести голосование на октябрь», – сказал он.

Лидер «эсеров» также отметил, что проблема досрочного голосования и открепительных талонов также хорошо известна избирательной комиссии. Миронов выразил надежду, что предложение об отмене досрочного голосования будет одобрено членами ЦИК, также как и многие другие идеи его партии по совершенствованию выборного законодательства.

Москва, Анастасия Смирнова

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