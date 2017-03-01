Пожар в московском салоне красоты: пострадало 3 человека

Публикации за 01.03.17

В центре Москвы произошел пожар в салоне красоты. Как сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ, ЧП произошло в 9:35 в Шмитовском проезде 16, стр. 2.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Через полчаса, в 9:52 пожар был ликвидирован. Для этого было задействовано 16 подразделений и 59 человек личного состава.

По данным ТВЦ, пожар произошел в одном из столичных салонов красоты. Из здания были эвакуированы люди, в результате инцидента пострадали 3 человека.

Москва, Мария Вяткина

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