Ступинский депутат жестоко избит в подъезде собственного дома

Публикации за 01.03.17

В Московской области совершено нападение на депутата городского поселения Ступино в Подмосковье Николая Кузнецова. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Алексей Горбачев. По его словам, неизвестные злоумышленники зверски избили парламентария.

«Сегодня в собственном подъезде был жестоко избит депутат городского совета Ступино Николай Кузнецов. На него напали двое неустановленных злоумышленников и в течение нескольких минут целенаправленно наносили удары в голову», – пишет журналист об произошедшем.

Сообщается, что двое злоумышленников подстерегли депутата в подъезде дома, в котором он проживает, и совершили нападение на него. В течение нескольких минут преступники наносили Кузнецову многочисленные удары в область головы, а после скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Позднее пострадавший депутат был госпитализирован. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы мягких тканей головы и лица.

Москва, Алексей Васильев

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