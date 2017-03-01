Задержан предполагаемый стрелок из кафе в Долгопрудном

Публикации за 01.03.17

В Подмосковье по подозрению в совершении убийства посетителя кафе в Долгопрудном задержан 35-летний житель Химок. Об этом сообщила пресс-служба Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным ведомства, конфликт между двумя посетителями питейного заведения, расположенного на 1-ой Советской улице в Долгопрудном, произошел в минувшее воскресенье, 26 февраля. Во время ссоры был застрелен 34-летний мужчина, а стрелявший с места преступления скрылся. По факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело.

В СКР отметили, что после задержания подозреваемый признал вину и раскрыл следователям обстоятельства, при которых он совершил преступление. Однако оружие, с помощью которого был убит посетитель кафе, до сих пор не установлено.

Решается вопрос относительно избрания для подозреваемого меры пресечения.

Москва, Алексей Васильев

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