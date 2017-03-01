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Публикации за 01.03.17

«Почта России» задержала посылку с 500 кг черной и красной игры

«Почта России» задержала посылку с 500 кг черной и красной игры

В Москве служба безопасности «Почты России» пресекла попытку получения жителем столицы 20 посылок с 500 кг красной и черной икры из Камчатского края. Как сообщали пресс-служба госкомпании, материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Посылки с икрой были адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса «Почты России» в ходе проверки данных посылок с использованием рентгенотелевизионного оборудования установили, что в отправлениях содержится икра. Причём между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра.

Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса РФ: ст.238 – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ст.258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

По данным «Почты России», одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных «слоёных» посылок.

Москва, Мария Вяткина

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