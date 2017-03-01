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Публикации за 01.03.17

«Кризиса нет»: банк ВТБ увеличил прибыль почти в 30 раз

«Кризиса нет»: банк ВТБ увеличил прибыль почти в 30 раз

Темпы повышения доходов отечественного банковского сектора на фоне общего кризисного состояния реального сектора экономики становятся все более впечатляющими. Сегодня группа ВТБ сообщила о росте своей чистой прибыли по итогам 2016 года почти в 30 раз – с 1,7 млрд рублей до 51,6 млрд.

В сообщении ВТБ отмечается, что такой результат был обеспечен за счет существенного увеличения доходов от основной деятельности, включая повышение чистых процентных доходов на 43,5% по сравнению с 2015 годом. Также сказался ускоренный рост чистых комиссионных доходов на 16,7% в 4 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,3% в 2016 году.

По состоянию на конец 2016 года активы ВТБ составили 12,6 трлн рублей, что, впрочем, на 7,7% ниже уровня годичной давности.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года российские банки в целом увеличили прибыль почти в пять раз – до 930 млрд рублей. При этом объем выдачи кредитов юридическим лицам упал на 9,5% – до 30,1 трлн рублей, физлицам – вырос на 1,1%– до 10,8 триллиона рублей. Общий объем кредитов в экономике, которой не хватает ресурсов для развития, сократился на 6,9% – до 40,9 трлн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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