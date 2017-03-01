В Звенигороде на голову мужчине рухнула ледяная глыба

Публикации за 01.03.17

Гигантских размеров сосулька обрушалась с кровли здания прямо на голову жителю Звенигорода, который в этот момент выходил из автомобиля. Пострадавший получил травму головы с сотрясением мозга, а его автомобиль также был поврежден, передает телеканал «360».

По словам пострадавшего, 21 февраля он приехал к цветочному магазину, чтобы купить своей возлюбленной букет, но как только вышел из автомобиля, был сбит с ног огромной ледяной глыбой, которая едва не лишила его жизни.

«Меня сбило с ног, я не устоял на ногах и упал, ко мне тут же подбежали прохожие, подняли на ноги и завели в помещение, вызвали медиков и сотрудников полиции. Глыба огромная, ее даже поднять невозможно», – рассказал пострадавший житель Звенигорода Григорий Лафт.

Прибывшие врачи диагностировали у него сотрясение. Превозмогая боль, мужчина вышел на улицу и был шокирован тем, что, кроме него, досталось еще и его автомобилю – помяты крыло и капот, разбита фара. Предварительно ремонт обойдется ему в сумму до 60 000 рублей.

При этом коммунальщики предлагают пострадавшему только 10 000 рублей компенсации.

По словам местных жителей, сотрудники УК «Сервисстройремонт», за которым закреплено здание, зимой ни разу не чистили кровлю.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.03.17

Проезд по платным участкам автодороги М-4 «Дон» подорожал. / Паводок в Подмосковье: более 100 населенных пунктов рискуют быть подтопленными. / Банк России немного приподнял официальные курсы доллара и евро. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»