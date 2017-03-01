СК РФ проверяет инцидент с избиением депутата в Ступине

Публикации за 01.03.17

Сотрудники подмосковного главка Следственного комитета начали проверку обстоятельств избиения ступинского депутата Николая Кузнецова, на которого было совершено нападение неизвестных лиц прямо в подъезде его жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«1 марта текущего года органы правопорядка Ступинского района получили информацию о том, что вечером минувшего дня, 28 февраля, в подъезде своего дома неизвестными злоумышленниками был жестоко избит один из членов совета депутатов городского поселения Ступино. По факту этого происшествия инициирована доследственная проверка», – отмечается в сообщении Следственного комитета.

Предполагается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, нападение на депутата совершили двое злоумышленников. После госпитализации Кузнецова медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Москва, Алексей Васильев

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