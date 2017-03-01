NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

В Москве заживо сгорели 13 собак

В Москве заживо сгорели 13 собак

В Москве произошел пожар в приюте для бездомных животных «Верные друзья» на Сельскохозяйственной улице: в результате ЧП погибли 13 собак, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в момент пожара в приюте находилось около 40 собак и 60 кошек.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о пожаре и сообщили о его ликвидации. По его словам, возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на площади 20 кв метров.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.03.17

Авария в Подольске оставила без тепла жителей многоэтажек. / В ДНР национализировали 40 украинских предприятий. Кремль: «Это не «отжим». Людям надо выживать». / Суд признал законными претензии ФАС к Люберецкой администрации.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter