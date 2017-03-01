В Москве заживо сгорели 13 собак

Публикации за 01.03.17

В Москве произошел пожар в приюте для бездомных животных «Верные друзья» на Сельскохозяйственной улице: в результате ЧП погибли 13 собак, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в момент пожара в приюте находилось около 40 собак и 60 кошек.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о пожаре и сообщили о его ликвидации. По его словам, возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на площади 20 кв метров.

Москва, Светлана Антонова

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