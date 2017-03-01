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Публикации за 01.03.17

Российские олигархи стали ещё богаче при Трампе

Российские олигархи стали ещё богаче при Трампе

По итогам первых двух месяцев 2017 года совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось почти на четверть. Однако повезло не всем из них. Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index, лидер списк богатейших граждан РФ Алексей Мордашов уступил «пальму первенства» совладельцу «Новатэка» и «Сибура» Леониду Михельсону.

Сейчас Михельсон занимает первую строчку Bloomberg Billionaires Index среди российских олигархов с состоянием $17,6 млрд, а Мордашов оказался вторым – у него $16,6 млрд. Замыкает тройку лидеров глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин ($16,5 млрд).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию, передает «Прайм».

Согласно расчетам Bloomberg, основатель USM Holdings Алишер Усманов увеличил свой капитал с начала года на $1,2 млрд – до $14,1 млрд. Президент компании «Русал» Олег Дерипаска стал богаче на $521,3 млн, основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников – на $900,3 млн.

Состояние главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина выросло за два месяца на $850,2 млн. Увеличение капитала также зафиксировано у основного владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко – на $179 млн, у главы группы «Ренова» Виктора Вексельберга – на $404,8 млн.

Глава «ОНЕКСИМ» Михаил Прохоров разбогател на $303,7 млн, совладелец «Альфа групп» Михаил Фридман – на $185,9 млн, Роман Абрамович – на $52,6 млн, а еще один совладелец «Альфа групп» Герман Хан – на $118,8 млн.

Согласно данным Bloomberg, совокупное состояние 28 российских миллиардеров увеличилось с момента избрания Дональда Трампа президентом США на 10,5%, или на $24,4 млрд до $256 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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