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Публикации за 01.03.17

Росстат раскрыл размер средней зарплаты в госструктурах: лучше всего живут в аппарате правительства РФ

Росстат раскрыл размер средней зарплаты в госструктурах: лучше всего живут в аппарате правительства РФ

В 2016 году аппарат российского правительства стал лидером среди федеральных органов власти по размеру средней зарплаты. Сотрудники этой структуры получают по 228,5 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась администрация президента с окладами в 218,648 тысячи рублей, на третьем – Счетная палата РФ со средним уровнем в 180,7 тысячи рублей.

Как следует из данных Росстата, в Совете Федерации средняя зарплата госслужащих составила 176,1 тысячи рублей, в Госдуме – 154,8 тысячи рублей, в Конституционном суде – 136,2 тысячи рублей.

Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых снизилась на 23,6% и составила 53,9 тысячи рублей. Заметно сократились оклады в Федеральном казначействе – на 27,5% до 120,3 тысячи рублей.

Стоит отметить, что заявленное снижение зарплат чиновников произошло далеко не везде. Например, заплаты в МЧС выросли почти на треть до 137,9 тысячи рублей. В «экономном» Минфине среднемесячный заработок вырос на 7% – до 140,1 тысячи рублей, а в отстаивающем российские интересы на международной арене МИД РФ оклады почему-то наоборот сократились на 0,7% – до 147,2 тысячи рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 01.03.17

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