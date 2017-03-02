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Публикации за 02.03.17

Массовое ДТП в Москве: на юго-востоке столкнулось 7 машин / …есть пострадавшие

Массовое ДТП в Москве: на юго-востоке столкнулось 7 машин …есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

По данным инспекции, в 0:15 мск на Люблинской улице столкнулось 7 машин. В результате аварии пострадали минимум два человека, передает РИА «Новости ».

Как уточняет «Вечерняя Москва», один из участников ДТП оказался заблокирован в машине. В операции по его спасению были задействованы сотрудники МЧС.

При этом, по информации «Интерфакс», столкнулось 5 легковых автомобилей и небольшой грузовик.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.03.17

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