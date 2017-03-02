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Публикации за 02.03.17

СМИ: Футболист «Зенита» Александр Кокорин устроил ночные гонки в Москве
Александр Кокорин. Фото fc-zenit.ru

СМИ: Футболист «Зенита» Александр Кокорин устроил ночные гонки в Москве

Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин вновь оказался в центре скандала. На этот раз он устроил гонки по ночной Москве на элитном автомобиле Bentley с выездом на встречную полосу, за что был задержан сотрудниками автоинспекции, передает .

По данным издания, инцидент произошёл на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулём элитного авто Кокорина и составили на него протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел еще 25 февраля.

Впрочем, сам Кокорин заявил, что не признаёт вину и требует пересмотра решения инспектора. Позже он вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания.

Сообщается, что протоколы уже направлены в суд.

Летом прошлого года Кокорин также оказался в центре скандала с шикарной вечеринкой в элитном ночном клубе в Монте-Карло, которая состоялась почти сразу после провала национальной сборной на европейском футбольном чемпионате. Тогда Кокорину пришлось приносить болельщикам публичные извинения.

Москва, Светлана Антонова

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