СМИ: Футболист «Зенита» Александр Кокорин устроил ночные гонки в Москве

Публикации за 02.03.17

Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин вновь оказался в центре скандала. На этот раз он устроил гонки по ночной Москве на элитном автомобиле Bentley с выездом на встречную полосу, за что был задержан сотрудниками автоинспекции, передает Life.ru.

По данным издания, инцидент произошёл на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулём элитного авто Кокорина и составили на него протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел еще 25 февраля.

Впрочем, сам Кокорин заявил, что не признаёт вину и требует пересмотра решения инспектора. Позже он вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания.

Сообщается, что протоколы уже направлены в суд.

Летом прошлого года Кокорин также оказался в центре скандала с шикарной вечеринкой в элитном ночном клубе в Монте-Карло, которая состоялась почти сразу после провала национальной сборной на европейском футбольном чемпионате. Тогда Кокорину пришлось приносить болельщикам публичные извинения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.17

В МИД РФ предположили, что CNN достигла «медийного дна». Генпрокурор США отверг все обвинения в «контактах с Москвой». / Тайский полицейский с подельниками ограбил российских туристов. / В Москве глава района Перово задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»