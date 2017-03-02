В Подмосковье выявили незаконное производство метиловой «незамерзайки»

Публикации за 02.03.17

Сотрудники полиции Московской области обнаружили в Дмитровском районе целый цех по производству незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей, которая изготавливалась на основе ядовитого и опасного для жизни и здоровья человека метилового спирта. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону, всего было изъято более шести сотен пластиковых емкостей с «незамерзайкой».

Глава пресс-центра ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова, слова которой цитируются в сообщении, отмечает, что незаконное производство было размещено в помещении склада, находящегося на территории промышленной зоны поселка Некрасовского. Всем производственным процессом, по ее словам, руководил 35-летний уроженец Владимирской области.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.03.17

Источник: посла Молдавии отозвали из Москвы из-за «войны» в Кишиневе. / «Газпром» предупредил о росте цен на газ в России. / Директор Эрмитажа поблагодарил Шнурова за стих про Исаакий. «Слово «музей» стало произноситься с большой буквы». Читать дальше

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