NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.03.17

В Подмосковье выявили незаконное производство метиловой «незамерзайки»

В Подмосковье выявили незаконное производство метиловой «незамерзайки»

Сотрудники полиции Московской области обнаружили в Дмитровском районе целый цех по производству незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей, которая изготавливалась на основе ядовитого и опасного для жизни и здоровья человека метилового спирта. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону, всего было изъято более шести сотен пластиковых емкостей с «незамерзайкой».

Глава пресс-центра ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова, слова которой цитируются в сообщении, отмечает, что незаконное производство было размещено в помещении склада, находящегося на территории промышленной зоны поселка Некрасовского. Всем производственным процессом, по ее словам, руководил 35-летний уроженец Владимирской области.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.03.17

Источник: посла Молдавии отозвали из Москвы из-за «войны» в Кишиневе. / «Газпром» предупредил о росте цен на газ в России. / Директор Эрмитажа поблагодарил Шнурова за стих про Исаакий. «Слово «музей» стало произноситься с большой буквы».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter