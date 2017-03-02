«Кризиса нет»: Сбербанк увеличил прибыль почти в 2,4 раза до абсолютного рекорда

Публикации за 02.03.17

По итогам 2016 года крупнейший российский банк – Сбербанк увеличил чистую прибыль почти в 2,5 раза до рекордных за всю историю 541,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности кредитного учреждения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка. Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира» – прокомментировал успехи председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Примечательно, что в четвертом квартале банк получил чистую прибыль в 141,8 млрд рублей, что оказалось вдвое больше, чем годом ранее (72,6 млрд рублей.).

Портфель кредитов физлиц в 2016 году вырос на 1,3%, до 5,03 трлн рублей, однако кредитование юридических лиц снизилось на 8,9% – до 13,6 трлн рублей.

В Сбербанке пояснили, что сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, тогда как рост портфеля в розничном сегменте сдерживался большими объемами досрочного погашения в течение четвертого квартала.

При этом вклады населения выросли на 3,4% – до 12,45 трлн руб. Объем корпоративных вкладов снизился на 19,6% – до 6,24 трлн рублей. В целом средства клиентов Сбербанка за 2016 год сократились на 5,6% – до 18,69 трлн рублей.

Стоит отметить, что российский банковский сектор демонстрирует уверенный рост доходов на фоне кризисного состояния реального сектора экономики. Накануне группа ВТБ отчиталась о почти 30-кратном росте прибыли, размер которой вырос с 1,7 млрд рублей в 2015 году до 51,6 млрд рублей в 2016-ом.

По итогам прошлого года российские банки в целом увеличили прибыль почти в пять раз – до 930 млрд рублей. При этом объем выдачи кредитов юридическим лицам упал на 9,5% – до 30,1 трлн рублей, физлицам – вырос на 1,1%– до 10,8 триллиона рублей. Общий объем кредитов в экономике, которой не хватает ресурсов для развития, сократился на 6,9% – до 40,9 трлн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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