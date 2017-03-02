Житель Подмосковья задушил родного брата

Публикации за 02.03.17

Москва, Март 02 (Новый День, Алексей Васильев) –Житель Щелковского района Подмосковья во время ссоры убил близкого родственника на почве неприязненных отношений. Сейчас по факту этого преступления открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В ведомстве отмечают, что 28 февраля этого года около полуночи на территории поселка Оболдино Щелковского района в собственном доме был обнаружен мертвым 44-летний мужчина. Во время первичного осмотра признаков насилия на теле погибшего обнаружено не было, однако позднее было установлено, что мужчину задушили.

Во время проведения следственных действий сотрудники органов правопорядка установили причастность к совершению убийства 49-летнего брата погибшего.

Впоследствии мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Подозреваемый сказал стражам порядка, что совершил убийство на почве продолжительных неприязненных отношений во время очередной ссоры.

Москва. Другие новости 02.03.17

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