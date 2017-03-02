Зеленоградскому инспектору ДПС дали 3,5 года колонии за злоупотребления и взятку

Публикации за 02.03.17

В Зеленограде вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника окружного батальона дорожно-патрульной службы, который обвиняется в двух эпизодах коррупции. 36-летний Евгений Шатских признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

Согласно решению суда, бывшему инспектору запрещено в течение трех лет после освобождения занимать должности на государственной службе и в органах правопорядка.

По данным следователей, бывший инспектор ДПС совершил два преступления коррупционного характера в декабре позапрошлого года. В первом случае он остановил внедорожник БМВ с номерами республики Беларусь и потребовал от водителя взятку в размере 30 000 рублей за отказ от проведения медицинского освидетельствования. Тогда водитель, которого Шатских обвинил в управлении машиной в нетрезвом виде, заявил, что не имеет при себе такой суммы и стороны договорились о «вознаграждении» в размере 10 000 рублей. После этого осужденный проследовал за нарушителем на служебном автомобиле до ТЦ «Савелки», где получил от него 5 000 рублей, а после они оба проследовали в банкомат Сбербанка за оставшейся суммой. Далее полицейский оставил нарушителю свои контакты с просьбой связаться с ним, когда тот будет готов передать еще 20 000 рублей.

Второй случай был установлен следователями при прослушивании телефона подозреваемого во время расследования первого преступления. Тогда выяснилось, что в неслужебное время Шатских получил вознаграждение в размере 7 000 рублей за то, что оказал незаконные услуги по сопровождению тяжеловесного негабаритного транспортного средства, которому запрещается передвигаться по дорогам общего пользования без наличия соответствующего разрешения.

Москва, Алексей Васильев

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