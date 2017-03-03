В московском парке обнаружен замерзший труп мужчины со следами укусов

Публикации за 03.03.17

Московский главк Следственного комитета РФ организовал доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины, замерзшее тело которого накануне было обнаружено на территории парка 850-летия Москвы со следами укусов животных.

Как говорится в сообщении ведомства, на вид погибшему 45-50 лет.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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