В московском парке обнаружен замерзший труп мужчины со следами укусов

Московский главк Следственного комитета РФ организовал доследственную проверку обстоятельств гибели мужчины, замерзшее тело которого накануне было обнаружено на территории парка 850-летия Москвы со следами укусов животных.
Как говорится в сообщении ведомства, на вид погибшему 45-50 лет.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 03.03.17
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