На месте обрушения тоннеля в «новой» Москве обнаружен еще один погибший

Публикации за 03.03.17

На месте обрушения строящегося на Калужском шоссе в «новой» Москве тоннеля обнаружено тело второго погибшего. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в настоящее время устанавливается его личность.

Напомним, ЧП произошло накануне. В районе 23-километра Калужского шоссе произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля. Первоначально сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших рабочих, которым была оказана необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

В настоящее время следствием собирается вся необходимая документация по строительству и эксплуатации объекта для проведения судебно-строительной экспертизы. Проводятся допросы сотрудников строительной фирмы и выполняются иные следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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