В Москве грабитель устроил стрельбу в букмекерской конторе

Публикации за 03.03.17

На северо-востоке Москвы неизвестный мужчина устроил стрельбу в букмекерской конторе. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, злоумышленник пытался совершить ограбление, но ушел ни с чем.

ЧП произошло около 1 ночи 2 марта на Открытом шоссе, передает телеканал «360». Мужчина ворвался в помещение букмекерской и пытался похитить деньги. При этом он дважды выстрелил в воздух, а также угрожал пистолетом кассиру. Однако преступнику не удалось ничего забрать, и в итоге он скрылся.

Как уточняет агентство «Москва», налетчик был в маске, что затрудняет установление личности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.03.17

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