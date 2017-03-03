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Публикации за 03.03.17

В Подмосковье двое полицейский попались на вымогательстве взятки

В Подмосковье двое полицейский попались на вымогательстве взятки

Двое полицейских из Подмосковья задержаны по подозрению в получении взятки на сумму в полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом главного следственного управления СК РФ по Московской области в городе Волоколамск ведется расследование уголовного дела, открытого по факту получения взятки группой лиц в крупном размере. Подозреваемыми по этому делу являются двое сотрудников отделения полиции по городскому округу Шаховская», – сообщили в ведомстве.

По данным СКР, 17 февраля старший оперативник отдела по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска вместе со старшим оперативным работником группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков потребовали от одной из местных жительниц сумму в размере 500 000 рублей, пообещав взамен не привлекать ее сына к уголовной ответственности.

1 марта в вечернее время подозреваемые явились в квартиру женщины на территории Волоколамска, где их и задержали непосредственно в момент передачи денег. На данный момент с обоими задержанными работают сотрудники следствия, также решается вопрос относительно избрания в их отношении меры пресечения.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.03.17

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