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Публикации за 03.03.17

В московской гостинице найден труп туриста из Индии

В московской гостинице найден труп туриста из Индии

В московской гостинице в одном из номеров было обнаружено тело туриста из Индии. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту проводится доследственная проверка.

По данным ведомства, тело гражданина Индии 1985 года рождения было обнаружено утром 2 марта сотрудниками гостиницы на Олимпийском проспекте. По предварительным данным, он прибыл в Россию по туристической визе.

При первичном осмотре признаков насильственной смерти установлено не было. Причиной гибели могла стать острая сердечная недостаточность.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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