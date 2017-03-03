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Публикации за 03.03.17

В Москве арестован глава управы Перово

В Москве арестован глава управы Перово

Преображенский суд Москвы арестовал до 13 апреля главу управы столичного района Перово Александра Довгопола. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фабула дела в суде не разглашалась. На заседании чиновник не признал свою вину и заявил, что его оклеветали. Адвокаты Довгопола отказались от комментариев, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», о задержании чиновника по подозрению в мошенничестве стало известно накануне. По данным источников в правоохранительных органах, в конце 2016 года Довгопол заключил договор об оказании информационных услуг, который не был выполнен, и был задержан при получении крупной суммы денег в качестве «отката».

Довгопол – является членом партии «Единая Россия». С 6 марта 2013 года занимал пост главы управы района Перово.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.03.17

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