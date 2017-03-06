Пьяный следователь выпрыгнул из окна подмосковной больницы

Публикации за 06.03.17

Следователь следственного отдела Главного следственного управления СК РФ по Московской области города Одинцово в звании старшего лейтенанта юстиции совершил выпрыгнул из окна медицинского больницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления следственного ведомства.

Сообщается, что мужчину доставили в одно из медицинских учреждений Одинцово в минувшую субботу, 4 марта, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот день мужчина находился в очередном отпуске, то есть не при исполнении служебных обязанностей. После того как медики оказали нетрезвому мужчине медицинскую помощь, он распрощался с ними, однако не покинул здание клиники – погибший поднялся на верхние этажи административного здания и выпрыгнул в окно. От полученных в результате падения с большой высоты травм мужчина скончался на месте происшествия.

«На данный момент по факту этого инцидента проводится всесторонняя проверка, по результатам который будут приняты конкретные процессуальные и кадровые решения», – подчеркивают в пресс-службе СК РФ по Подмосковью.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

Пожар на подмосковном химзаводе стал причиной образования токсичного облака. / Более половины россиян признались в доверии к народной медицине. / Российский генерал, тяжело раненный в Сирии, лежит в реанимации госпиталя Бурденко. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»