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Публикации за 06.03.17

В Электроуглях пенсионер надругался над 6-летней девочкой

В Электроуглях пенсионер надругался над 6-летней девочкой

В городе Электроугли в Ногинском районе Подмосковья 66-летний местный житель подозревается в жестоком изнасиловании 6-летней девочки, передает телеканал , ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в органы правопорядка обратилась мать пострадавшей девочки, которая арендует в Подмосковье квартиру. По словам заявительницы, пенсионер, которого она обвинила в преступлении против половой неприкосновенности своей малолетней дочери, является знакомым семьи. Сама мать пострадавшей приехала в столичный регион из Пензенской области.

Источник уточнил, что после этого жуткого инцидента ребенок не посещает занятия в детском саду.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

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