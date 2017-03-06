В Электроуглях пенсионер надругался над 6-летней девочкой

Публикации за 06.03.17

В городе Электроугли в Ногинском районе Подмосковья 66-летний местный житель подозревается в жестоком изнасиловании 6-летней девочки, передает телеканал «360», ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в органы правопорядка обратилась мать пострадавшей девочки, которая арендует в Подмосковье квартиру. По словам заявительницы, пенсионер, которого она обвинила в преступлении против половой неприкосновенности своей малолетней дочери, является знакомым семьи. Сама мать пострадавшей приехала в столичный регион из Пензенской области.

Источник уточнил, что после этого жуткого инцидента ребенок не посещает занятия в детском саду.

Москва, Алексей Васильев

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