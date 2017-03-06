В «новой» Москве ограблен дом главы департамента МЭР на 16 млн рублей

Публикации за 06.03.17

Преступники вынесли из дома руководителя департамента Министерства экономического развития РФ Алексея Грановского ювелирные украшения и наличные на 16 млн рублей, передает «Лайф».

Кража была совершена на территории элитного коттеджного поселка «Бристоль» в «новой» Москве. Сообщается, что злоумышленники вынесли из дома главы департамента капитальных вложений и государственных целевых программ Минэкономразвития 3 млн рублей, $30 тысяч, 30 тысяч и ювелирные украшения с драгоценными камнями. Кроме того, были похищены паспорта его супруги и няни.

По факту этого происшествия Грановский обратился в полицию и написал заявление о краже. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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