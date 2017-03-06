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Публикации за 06.03.17

СМИ: Оборонный завод «РАТЕП» в Серпухове угодил в скандал о многомиллионных махинациях

СМИ: Оборонный завод «РАТЕП» в Серпухове угодил в скандал о многомиллионных махинациях

Руководство дочерней структуры знаменитого военного концерна «Алмаз-Антей» – оборонного предприятия ООО «РАТЕП» – оказалось в центре скандала о многомиллионных махинациях. Договоры с подставными фирмами на выполнение секретных наладочных и монтажных работ стоимостью более 80 млн рублей, судя по заключению следователей, оказались фикцией, передает .

По данным издания, Следственный комитет России открыл уголовное производство по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении одного из бывших руководителей ОАО «РАТЕП» – директора по производству Александра Сазонова.

Как полагает следствие, Сазонов заключал с подставными фирмами фиктивные контракты на монтаж и обслуживание секретного оборудования, что позволяло ему незаконно присваивать бюджетные средства. На данный момент в этом деле расследуются два эпизода с общей суммой ущерба бюджету в 80 млн рублей.

Сообщается, что строительный концерн «Вортекс юник корпорейшн» взялся за выполнение сборочных и монтажных работ секретной военной установки на общую сумму более 15,5 млн рублей. Для пущей убедительности с концерном были подписаны дополнительные соглашения. Все работы были приняты руководством ОАО «РАТЕП» и оплачены.

Кроме того, сервисная компания «Бенефитсервис» заключила контракт на сумму в 66,2 млн рублей, за которые компания обязалась выполнить регулировочные работы для модуля наведения. По бумагам все работы были проведены, соответствующие акты подписаны, деньги из бюджета выплачены.

На деле же, как сообщается, на самом деле никаких работ не выполнялось.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

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