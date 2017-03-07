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Публикации за 07.03.17

Подмосковный полицейский подозревается в краже на 4 миллиона рублей

Подмосковный полицейский подозревается в краже на 4 миллиона рублей

В подмосковном Егорьевске сотрудник заподозрен в причастности к крупной краже и угону автомобиля. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону, сумма ущерба от преступных действий составила около четырех миллионов рублей.

По данным ведомства, 28 февраля текущего года местная жительница обратилась к сотрудникам органов правопорядка с заявлением о краже принадлежащего ей имущества и автомобиля. По словам заявительницы, кража была совершена в Егорьевске на улице Профсоюзной.

Сейчас по факту этого заявления открыто уголовное производство, проводятся соответствующие проверки.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

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