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Публикации за 07.03.17

В Подмосковье гражданин Казахстана арестован за секс с семиклассницей

В Подмосковье гражданин Казахстана арестован за секс с семиклассницей

Безработный гражданин Казахстана арестован за интимную связь с ученицей седьмого класса в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, 20-летний выходец из Казахстана вступал в интимную связь с 14-летней местной жительницей неоднократно в период с января по февраль минувшего года.

Информация об этом преступлении вскрылась во время расследования другого уголовного дела в отношении задержанного – тогда его обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

На фоне вскрывшейся информации следователи открыли в отношении мужчины еще одно уголовное производство за преступление против половой неприкосновенности малолетнего лица. Сейчас подозреваемый содержится под стражей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

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