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Публикации за 07.03.17

В Балашихе безработный изрезал беременную жену и спрыгнул с 25 этажа

В Балашихе безработный изрезал беременную жену и спрыгнул с 25 этажа

Безработный житель подмосковной Балашихи изрезал ножом свою беременную супругу и выбросился из окна квартиры, расположенной на 25 этаже жилого дома в районе улицы Демин Луг. Об этом сообщает телеканал , ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что это происшествие имело место еще 27 февраля текущего года, однако информация о нем появилась только сейчас. По данным источника, 36-летний житель Балашихи в этот день напал на свою 34-летнюю беременную супругу в результате бытового конфликта и нанес ей несколько ударов в область живота и груди с помощью ножа. Очевидцы даже сняли короткое видео, на кадрах которого можно увидеть, как около четырех часов вечера пострадавшую забирает бригада медиков.

Спустя какое-то время местный участковый опросил супруга по факту этого инцидента, а через четыре часа после беседы со стражем порядка мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры. Позднее стало известно, что медикам удалось помочь пострадавшей женщине и ее здоровью ничего не угрожает.

По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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