В московском центре Рерихов проходят обыски

Публикации за 07.03.17

В Международном центре Рерихов (МЦР) в Москве проводятся следственные действия – сотрудники правоохранительных органов изымают имущество. Об этом сообщил вице-президент МЦР Александр Стеценко.

Про его словам, сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано силовиками. «Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», – сказал Стеценко, слова которого цитирует «Интерфакс».

Сообщается, что около здания музея скопилась небольшая очередь сотрудников, которых не пускают на территорию, а также несколько посетителей. Вход в музей охраняется несколькими сотрудниками правоохранительных органов в масках. На территории находится темно-синий фургон.

Международный центр Рерихов – международная общественная организация. Центр расположен в Москве в старинной усадьбе Лопухиных – памятнике архитектуры ХVII-ХIХ веков. Содержание музея составляет культурное наследие семьи Рерихов: художественное, религиозно-философское.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.03.17

Кремль ответил на предложение перенести дату выборов-2018. / The Wall Street Journal пишет о «резком ужесточении» позиции Трампа по России. Впрочем, истинные намерения Трампа пока никому не ясны. / Михаил Захаров: Февральской революции в России помогла погода. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»