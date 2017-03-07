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Публикации за 07.03.17

В московском центре Рерихов проходят обыски

В московском центре Рерихов проходят обыски

В Международном центре Рерихов (МЦР) в Москве проводятся следственные действия – сотрудники правоохранительных органов изымают имущество. Об этом сообщил вице-президент МЦР Александр Стеценко.

Про его словам, сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано силовиками. «Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», – сказал Стеценко, слова которого цитирует «Интерфакс».

Сообщается, что около здания музея скопилась небольшая очередь сотрудников, которых не пускают на территорию, а также несколько посетителей. Вход в музей охраняется несколькими сотрудниками правоохранительных органов в масках. На территории находится темно-синий фургон.

Международный центр Рерихов – международная общественная организация. Центр расположен в Москве в старинной усадьбе Лопухиных – памятнике архитектуры ХVII-ХIХ веков. Содержание музея составляет культурное наследие семьи Рерихов: художественное, религиозно-философское.

Москва, Светлана Антонова

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